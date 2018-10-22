В Петербурге начал работу форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России»

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге начал работу форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего», сообщает «Утро.ру».
В Петербурге начал работу форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России»
  • ©green-city.su

Мероприятие проходит 22 и 23 октября. В первый день запланировано 20 мероприятий, во второй — 18.

Работа форума во вторник откроется пленарным заседанием «Майский указ, центр и регионы: как реализовывать и как контролировать исполнение». В качестве модератора выступит председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.

Среди участников — первый зампред Госдумы Александр Жуков, первый замминистра транспорта России Иннокентий Алафинов, губернатор Архангельской области Игорь Орлов и др.

Также состоится международная конференция «Внедрение инновационных «зелёных и здоровых» технических и технологических решений на автомобильном и городском пассажирском транспорте: глобальные тренды и возможности».

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что Северо-Западный экономический форум будет проходить 10 и 11 декабря в Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить