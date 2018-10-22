В Петербурге начал работу форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России»

В Санкт-Петербурге начал работу форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего», сообщает «Утро.ру».

Мероприятие проходит 22 и 23 октября. В первый день запланировано 20 мероприятий, во второй — 18.

Работа форума во вторник откроется пленарным заседанием «Майский указ, центр и регионы: как реализовывать и как контролировать исполнение». В качестве модератора выступит председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.

Среди участников — первый зампред Госдумы Александр Жуков, первый замминистра транспорта России Иннокентий Алафинов, губернатор Архангельской области Игорь Орлов и др.

Также состоится международная конференция «Внедрение инновационных «зелёных и здоровых» технических и технологических решений на автомобильном и городском пассажирском транспорте: глобальные тренды и возможности».

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что Северо-Западный экономический форум будет проходить 10 и 11 декабря в Петербурге.