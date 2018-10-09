Северо-Западный экономический форум пройдёт 10—11 декабря в Петербурге

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Северо-Западный экономический форум будет проходить 10 и 11 декабря в Санкт-Петербурге, сообщает «ПолитЭксперт».
Северо-Западный экономический форум пройдёт 10—11 декабря в Петербурге
  • © СЗЭФ

Главная цель форума — наладить взаимоотношения между представителями органов власти и деловой сферы, обсудить в двустороннем формате актуальные вопросы импорта и экспорта, возможности поддержки предпринимателей, рассмотреть стратегию развития экономики России в 2019—2020 годах.

Ожидаются эксперты в области финансов, геополитики, экономики, владельцы и директора крупных производств в различных сферах промышленности.

Тематических площадок будет пять. Это «Государственная поддержка бизнеса», «Госзакупки и тендеры», «Новые технологии», «Экономика региона» и «Инвестиции в бизнес», передаёт Nation News со ссылкой на пресс-службу СЗЭФ.

Ранее сообщалось, что Петербургский международный юридический форум будет проходить с 14 по 18 мая 2019 года.

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