Северо-Западный экономический форум пройдёт 10—11 декабря в Петербурге

Северо-Западный экономический форум будет проходить 10 и 11 декабря в Санкт-Петербурге, сообщает «ПолитЭксперт».

Главная цель форума — наладить взаимоотношения между представителями органов власти и деловой сферы, обсудить в двустороннем формате актуальные вопросы импорта и экспорта, возможности поддержки предпринимателей, рассмотреть стратегию развития экономики России в 2019—2020 годах.

Ожидаются эксперты в области финансов, геополитики, экономики, владельцы и директора крупных производств в различных сферах промышленности.

Тематических площадок будет пять. Это «Государственная поддержка бизнеса», «Госзакупки и тендеры», «Новые технологии», «Экономика региона» и «Инвестиции в бизнес», передаёт Nation News со ссылкой на пресс-службу СЗЭФ.

Ранее сообщалось, что Петербургский международный юридический форум будет проходить с 14 по 18 мая 2019 года.