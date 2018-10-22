В Севастополе суд отказал в демонтаже радиотехнического поста Михайловской батареи
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Иск был предъявлен к крымскому филиалу «Росморпорта». Как полагает истец, оборудование оказывает негативное воздействие на здание Михайловской батареи — объект культурного наследия.
Суд установил, что оборудование — это радиолокационная система управления движением судов, которая используется в интересах Черноморского флота и для обеспечения безопасности мореплавания в акватории Севастопольского морпорта.
Перемещение оборудования создаст угрозу нарушения безопасности судоходства и может снизить эффективность и оперативность работы ЧФ, считает суд.
Вердикт пока не вступил в силу.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что экипажи самолётов морской авиации Черноморского флота начали занятия по горной подготовке в рамках плановой программы по выживанию на земле в различных условиях.