Экипажи самолётов морской авиации ЧФ начали тренировки по выживанию в горах

Экипажи самолётов морской авиации Черноморского флота начали занятия по горной подготовке в рамках плановой программы по выживанию на земле в различных условиях. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

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РИА Новости

Специальные курсы проходят в горно-лесистой местности на одном из полигонов. Военнослужащие изучат главные принципы выживания в автономных условиях, порядок применения аварийно-спасательных средств, способы ориентирования на местности, основы оказания первой помощи. Лётчики также научатся основам скалолазания и преодоления горных препятствий. Кроме того, запланирован марш-бросок по горно-лесистой местности. Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что ракетно-артиллерийская бригада ЧФ начала зачётные тактические учения.