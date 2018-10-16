Экипажи самолётов морской авиации ЧФ начали тренировки по выживанию в горах

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Экипажи самолётов морской авиации Черноморского флота начали занятия по горной подготовке в рамках плановой программы по выживанию на земле в различных условиях. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Экипажи самолётов морской авиации ЧФ начали тренировки по выживанию в горах
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Специальные курсы проходят в горно-лесистой местности на одном из полигонов.

Военнослужащие изучат главные принципы выживания в автономных условиях, порядок применения аварийно-спасательных средств, способы ориентирования на местности, основы оказания первой помощи.

Лётчики также научатся основам скалолазания и преодоления горных препятствий.

Кроме того, запланирован марш-бросок по горно-лесистой местности.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что ракетно-артиллерийская бригада ЧФ начала зачётные тактические учения.

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