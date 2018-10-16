Экипажи самолётов морской авиации ЧФ начали тренировки по выживанию в горах
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- РИА Новости
Специальные курсы проходят в горно-лесистой местности на одном из полигонов.
Военнослужащие изучат главные принципы выживания в автономных условиях, порядок применения аварийно-спасательных средств, способы ориентирования на местности, основы оказания первой помощи.
Лётчики также научатся основам скалолазания и преодоления горных препятствий.
Кроме того, запланирован марш-бросок по горно-лесистой местности.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что ракетно-артиллерийская бригада ЧФ начала зачётные тактические учения.