Ракетно-артиллерийская бригада ЧФ начала зачётные тактические учения

Короткая ссылка
Береговая ракетно-артиллерийская бригада Черноморского флота начала зачётные тактические учения, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Ракетно-артиллерийская бригада ЧФ начала зачётные тактические учения
  • РИА Новости

К отработке практических задач приступили дивизионы мобильных береговых противокорабельных комплексов «Бал» и «Бастион», а также дивизион берегового ракетного комплекса «Утёс».

Запланированы развёртывание комплексов к применению, подготовка к стрельбе, смена огневых позиций и совершение марша.

Кроме того, участникам учений предстоит выполнить нормативы по оборудованию и маскировке огневых позиций.

Манёвры продлятся до конца недели.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что вооружённый ракетами «Калибр» малый корабль поступит в Черноморский флот в конце ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить