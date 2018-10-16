Ракетно-артиллерийская бригада ЧФ начала зачётные тактические учения

Береговая ракетно-артиллерийская бригада Черноморского флота начала зачётные тактические учения, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

К отработке практических задач приступили дивизионы мобильных береговых противокорабельных комплексов «Бал» и «Бастион», а также дивизион берегового ракетного комплекса «Утёс».

Запланированы развёртывание комплексов к применению, подготовка к стрельбе, смена огневых позиций и совершение марша.

Кроме того, участникам учений предстоит выполнить нормативы по оборудованию и маскировке огневых позиций.

Манёвры продлятся до конца недели.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что вооружённый ракетами «Калибр» малый корабль поступит в Черноморский флот в конце ноября.