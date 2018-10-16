Ракетно-артиллерийская бригада ЧФ начала зачётные тактические учения
- РИА Новости
К отработке практических задач приступили дивизионы мобильных береговых противокорабельных комплексов «Бал» и «Бастион», а также дивизион берегового ракетного комплекса «Утёс».
Запланированы развёртывание комплексов к применению, подготовка к стрельбе, смена огневых позиций и совершение марша.
Кроме того, участникам учений предстоит выполнить нормативы по оборудованию и маскировке огневых позиций.
Манёвры продлятся до конца недели.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что вооружённый ракетами «Калибр» малый корабль поступит в Черноморский флот в конце ноября.