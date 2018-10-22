СМИ сообщили о возможной стрельбе по Ан-24 в Хабаровске

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о том, что в самолёт Ан-24, летевший из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, могли стрелять.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в настоящее время эксперты устанавливают происхождение найденного в самолёте предмета, который, предположительно, может быть пулей.

Ранее СМИ передавали, что в Ан-24 были обнаружены сквозное отверстие и пуля.

Также портал Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге совершил экстренную посадку самолёт, выполнявший рейс из Шанхая в Хельсинки.