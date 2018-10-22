СМИ: В России планируют построить 210 комплексов по утилизации ТКО к 2024 году

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В России планируют построить 210 комплексов по обработке и утилизации твёрдых коммунальных отходов к 2024 году, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
СМИ: В России планируют построить 210 комплексов по утилизации ТКО к 2024 году
  • РИА Новости

Для появления отрасли по переработке мусора правительство разработало соответствующий федеральный проект, который предусматривает создание мощностей для предварительной обработки 36,7 млн тонн ТКО и дальнейшей утилизации 23 млн тонн отходов в год.

«Для этого предполагается построить около 210 объектов как по сортировке, так и по комплексной переработке, включающей утилизацию и обезвреживание», — уточнили в Минпромторге.

По оценке участников рынка, господдержка в виде 30%-ного софинансирования затрат на строительство и оборудование обеспечит часть инвестиций, отметили в ведомстве и добавили, что участие государства в реализации проектов в отрасли переработки отходов — достаточная гарантия для банковских структур при принятии решений о кредитовании мусоропереработчиков.

В Минприроды заявили, что на реализацию проекта должно быть направлено 78 млрд рублей.

«Сегодня отрасль только создаётся. Современных технологически развитых объектов, которые позволяют осуществлять глубокую обработку отходов, выделять полезные компоненты для использования во вторичном производстве, не так много», — сказали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что для решения вопроса по вывозу мусора из Челябинска решили дополнительно выделить 20 млн рублей.

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