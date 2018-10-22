В Госдуме предрекли «мусорный коллапс» в 19 регионах

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Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что 19 российских регионов рискуют столкнуться с «мусорным коллапсом» из-за отсутствия полигонов для утилизации отходов или исчерпанности их ёмкости, а также с резким подорожанием услуги для населения.
В Госдуме предрекли «мусорный коллапс» в 19 регионах
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Всего в зоне риска в связи с реализацией новой системы обращения с ТКО с 1 января 2019 года находятся 19 субъектов Российской Федерации. Им грозит мусорный коллапс», — сказал Бурматов.

Уточняется, что в этом списке находятся Алтайский край, Башкирия, Бурятия, Москва и Московская область, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Крым, Дагестан, Ингушетия, Коми, а также Калужская, Кемеровская, Курганская, Ленинградская, Магаданская, Орловская, Самарская и Тверская области.

В 2017 году в Госдуме поддержали идею создания экологического кодекса.

Ранее URA.RU сообщало, что на решение вопроса по вывозу мусора из Челябинска дополнительно выделят 20 млн рублей.

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