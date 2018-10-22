В Госдуме предрекли «мусорный коллапс» в 19 регионах
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Всего в зоне риска в связи с реализацией новой системы обращения с ТКО с 1 января 2019 года находятся 19 субъектов Российской Федерации. Им грозит мусорный коллапс», — сказал Бурматов.
Уточняется, что в этом списке находятся Алтайский край, Башкирия, Бурятия, Москва и Московская область, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Крым, Дагестан, Ингушетия, Коми, а также Калужская, Кемеровская, Курганская, Ленинградская, Магаданская, Орловская, Самарская и Тверская области.
В 2017 году в Госдуме поддержали идею создания экологического кодекса.
Ранее URA.RU сообщало, что на решение вопроса по вывозу мусора из Челябинска дополнительно выделят 20 млн рублей.