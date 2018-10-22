Из-за взрыва на заводе в Гатчине повреждены 16 домов

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После взрыва на заводе «Авангард» в Гатчине Ленинградской области комиссия выявила 15 частных жилых домов и один многоквартирный жилой дом, которые получили повреждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Из-за взрыва на заводе в Гатчине повреждены 16 домов
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«По результатам работы оценочной комиссии и обращений граждан выявлены частичные повреждения кровель и остекления 15 частных жилых и одного многоквартирного жилого дома», — говорится в сообщении. 

Кроме того, согласно данным комиссии, взрывом также повреждена электроподстанция, питающая насосную станцию, которая обеспечивает водой населённый пункт Малые Колпаны.

С места происшествия было вывезено более 1,4 тысячи кубических метров обломков конструкций.

Ранее стало известно, что по делу о взрыве был помещён под домашний арест главный инженер завода «Авангард».

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