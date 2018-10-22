Опрос показал рейтинг самых авторитетных российских журналистов

Телеведущие Владимир Соловьёв, Андрей Малахов и Владимир Познер пользуются наибольшим среди всех журналистов авторитетом у российской аудитории.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад «Образ журналиста в массовом сознании россиян».

«С большим отрывом самыми авторитетными журналистами оказались ведущие двух самых охватных федеральных каналов — Первый и «Россия 1»: Владимир Соловьёв (178), Андрей Малахов (131) и Владимир Познер (116)», — говорится в отчёте о результатах исследования.

Кроме того, согласно данным исследования, 79% респондентов считают, что российским журналистам свойственна смелость, 77% выделяют чувство юмора как одно из качеств российских журналистов, 75% опрошенных считают упорство одним из главных качеств.