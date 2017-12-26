Названы самые популярные программы российского телевидения в 2017 году

Фильм американского режиссёра Оливера Стоуна о президенте России Владимире Путине вошёл в тройку лидеров самых рейтинговых программ российского телевидения в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала со ссылкой на данные Mediascope.

Как отмечает ТАСС, главным эфирным событием 2017 года стала трансляция парада Победы.

В тройку лидеров также вошёл праздничный выпуск новостей от 9 мая.

«Также в число самых рейтинговых программ вошёл торжественный парад ко Дню Военно-морского флота России (самый представительный в истории отечественного флота), который прошёл 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте», — говорится в тексте сообщения.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос и выяснил, кого россияне считают политиком, музыкантом и актёром года.