Двое заключённых сбежали из колонии-поселения под Иркутском
- Reuters
Об этом говорится на сайте ГУ ФСИН по региону.
«Отсутствие осуждённых было выявлено 20 октября, для установления их местонахождения проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий», — отмечается в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, на территории колонии-поселения осуждённые находятся под надзором администрации. Как отмечается, в часы от подъёма до отбоя заключённые могут свободно передвигаться в пределах учреждения, а с разрешения администрации — в пределах муниципального образования.
Ранее URA.RU передавало, что посетителей колоний в Курганской области решили выпускать после биометрического распознавания личности. Как уточняется, данная мера была принята, чтобы исключить побеги заключённых.