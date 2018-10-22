Двое заключённых сбежали из колонии-поселения под Иркутском

Двое заключённых сбежали из колонии-поселения в городе Ангарске в Иркутской области.

Об этом говорится на сайте ГУ ФСИН по региону.

«Отсутствие осуждённых было выявлено 20 октября, для установления их местонахождения проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий», — отмечается в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, на территории колонии-поселения осуждённые находятся под надзором администрации. Как отмечается, в часы от подъёма до отбоя заключённые могут свободно передвигаться в пределах учреждения, а с разрешения администрации — в пределах муниципального образования.

Ранее URA.RU передавало, что посетителей колоний в Курганской области решили выпускать после биометрического распознавания личности. Как уточняется, данная мера была принята, чтобы исключить побеги заключённых.