Посетителей колоний в Курганской области будут выпускать по отпечаткам пальцев

Посетителей колоний в Курганской области решили выпускать после биометрического распознавания личности, сообщает URA.RU со ссылкой на управление ФСИН по региону.

Оборудование устанавливают, чтобы исключить побеги заключённых. В частности, на пропускных пунктах появится IP-терминал биометрической идентификации и сканер отпечатков пальцев.

При входе посетителю выдадут разовую идентификационную карту и запишут его биометрические параметры.

Первый такой комплекс находится в исправительной колонии №2 в посёлке Просвет. Подобное оборудование также имеется в следственных изоляторах Кургана и Шадринска.

Далее комплексы установят и в других учреждениях службы исполнения наказаний региона.

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