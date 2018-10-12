Посетителей колоний в Курганской области будут выпускать по отпечаткам пальцев

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Посетителей колоний в Курганской области решили выпускать после биометрического распознавания личности, сообщает URA.RU со ссылкой на управление ФСИН по региону.
Посетителей колоний в Курганской области будут выпускать по отпечаткам пальцев
  • © Табылды Кадырбеков
  • РИА Новости

Оборудование устанавливают, чтобы исключить побеги заключённых. В частности, на пропускных пунктах появится IP-терминал биометрической идентификации и сканер отпечатков пальцев.

При входе посетителю выдадут разовую идентификационную карту и запишут его биометрические параметры.

Первый такой комплекс находится в исправительной колонии №2 в посёлке Просвет. Подобное оборудование также имеется в следственных изоляторах Кургана и Шадринска.

Далее комплексы установят и в других учреждениях службы исполнения наказаний региона.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии задержали находившегося в федеральном розыске мужчину.

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