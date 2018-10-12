Посетителей колоний в Курганской области будут выпускать по отпечаткам пальцев
- © Табылды Кадырбеков
- РИА Новости
Оборудование устанавливают, чтобы исключить побеги заключённых. В частности, на пропускных пунктах появится IP-терминал биометрической идентификации и сканер отпечатков пальцев.
При входе посетителю выдадут разовую идентификационную карту и запишут его биометрические параметры.
Первый такой комплекс находится в исправительной колонии №2 в посёлке Просвет. Подобное оборудование также имеется в следственных изоляторах Кургана и Шадринска.
Далее комплексы установят и в других учреждениях службы исполнения наказаний региона.
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