В Удмуртии задержали находившегося в федеральном розыске мужчину
- РИА Новости
Он подозревается в серии краж и грабежей в продуктовых магазинах и супермаркетах столицы региона, а также в Завьяловском и Воткинском районах.
Мужчину также разыскивали за вождение в состоянии алкогольного опьянения и уклонение от обязательных работ.
Ему удавалось скрываться в течение месяца. В настоящее время он находится под стражей.
Ранее Nation News сообщал, что в Вологодской области задержали сбежавшего заключённого.