В Удмуртии задержали находившегося в федеральном розыске мужчину

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В Ижевске задержали 33-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД России.
В Удмуртии задержали находившегося в федеральном розыске мужчину
  • РИА Новости

Он подозревается в серии краж и грабежей в продуктовых магазинах и супермаркетах столицы региона, а также в Завьяловском и Воткинском районах.

Мужчину также разыскивали за вождение в состоянии алкогольного опьянения и уклонение от обязательных работ.

Ему удавалось скрываться в течение месяца. В настоящее время он находится под стражей.

Ранее Nation News сообщал, что в Вологодской области задержали сбежавшего заключённого.

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