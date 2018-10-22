В Алтайском крае сформирован новый состав правительства

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко представил новый состав правительства региона.

«Был подписан указ о составе правительства края, а также постановление об органах исполнительной власти, переходе от ныне действующей модели к новой», — цитирует ТАСС Томенко.

Отмечается, что из 21 руководителя исполнительной власти назначены 14, что означает сформированный состав правительства.

«Таким образом, из 21 человека, которые входят в состав правительства, вступили в должность 14 человек — две трети состава, что позволяет в соответствии с законом края считать правительство края сформированным с сегодняшнего дня, я подписал соответствующие документы», — добавил Томенко.

Правительство края начинает работу с понедельника, 22 октября.

Ранее полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил башкирскому правительству и.о. главы региона Радия Хабирова.

Ранее также стало известно, что российский лидер Владимир Путин назначил исполняющих обязанности губернаторов Курской области и Башкирии.