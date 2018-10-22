СМИ: В S7 предупредили об угрозе остановки работы российских авиакомпаний

Короткая ссылка
В случае реализации предложения Минтранса, которое предполагает перенос на территорию России серверов и баз данных по бронированию и продаже билетов по стране, ряд российских авиакомпаний могут полностью остановить свою работу.

Как пишут «Ведомости», об этом говорится в июльском письме генерального директора авиакомпании «Сибирь» (входит в S7 Group) Владимира Объедкова президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну.

По мнению Объедкова, такое развитие событий не только чревато полным прекращением деятельности российских авиакомпаний, но и долгосрочным (два-четыре года) и дорогим переходом к другим системам бронирования.

Как отмечает издание, в настоящий момент крупнейшие российские авиакомпании («Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии») пользуются услугами иностранных провайдеров.

Ранее стало известно, что Минтранс поддерживает идею создания нового российского лоукостера, который может быть ориентирован на внутренние авиаперевозки.

Также сообщалось, что Минтранс прогнозирует рост стоимости авиатоплива к концу года на 30%. Как ожидается, объём дополнительных затрат авиакомпаний из-за удорожания топлива может составить до 50 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить