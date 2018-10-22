СМИ: В S7 предупредили об угрозе остановки работы российских авиакомпаний

В случае реализации предложения Минтранса, которое предполагает перенос на территорию России серверов и баз данных по бронированию и продаже билетов по стране, ряд российских авиакомпаний могут полностью остановить свою работу.

Как пишут «Ведомости», об этом говорится в июльском письме генерального директора авиакомпании «Сибирь» (входит в S7 Group) Владимира Объедкова президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну.

По мнению Объедкова, такое развитие событий не только чревато полным прекращением деятельности российских авиакомпаний, но и долгосрочным (два-четыре года) и дорогим переходом к другим системам бронирования.

Как отмечает издание, в настоящий момент крупнейшие российские авиакомпании («Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии») пользуются услугами иностранных провайдеров.

Ранее стало известно, что Минтранс поддерживает идею создания нового российского лоукостера, который может быть ориентирован на внутренние авиаперевозки.

Также сообщалось, что Минтранс прогнозирует рост стоимости авиатоплива к концу года на 30%. Как ожидается, объём дополнительных затрат авиакомпаний из-за удорожания топлива может составить до 50 млрд рублей.