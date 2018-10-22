Поклонская и её супруг объяснили, почему скрывали свадьбу‍

Депутат Госдумы Наталья Поклонская и её муж, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьёв, рассказали, почему старались избежать ажиотажа вокруг своей свадьбы.

Как они отметили в совместном интервью телеканалу НТВ, таким образом они старались «избежать и пресечь на корню все спекуляции», которые могли появиться вокруг их личной жизни.

По словам Соловьёва, свадьба привлекла внимание СМИ и многие журналисты пытались связаться с ними, чтобы добиться какого-нибудь комментария по этому поводу.

«У меня более 200 звонков на телефон было… Я телефон взял, запрятал под диван. Потому что это совершенно было невозможно. Куча сообщений по всем мессенджерам: правда это или не правда», — цитирует его РИА Новости.

Поклонская также указала, что они намеревались провести скромную церемонию бракосочетания «для себя».

«Мы провели мероприятие очень скромно, для своих родных, для близких. Не хотели и не пытались пустить какую-то публичность, чтобы показать либо некую шикарность, либо излишнюю скромность, либо ещё что-то», — приводит слова депутата агентство.

В августе стало известно, что Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьёва.

Позднее депутат прокомментировала новости о своём замужестве и рассказала, где проводит медовый месяц.