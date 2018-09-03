Поклонская впервые рассказала о своём медовом месяце

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новости о своём замужестве и рассказала, где проводит медовый месяц.
Поклонская впервые рассказала о своём медовом месяце
  • РИА Новости

«Как вы думаете, где мы отдыхаем… Россия большая, у нас можно посмотреть удивительные места, в каждом уголке нашей страны», — сказала она телеканалу «Россия 24».

Как уточнила Поклонская, свой отдых с мужем она начала проводить в Крыму.

«Крым уникален сам по себе, он тоже большой, поэтому можно начинать с Крыма, потом уже дальше, дальше, дальше за границы Крыма, в остальную Россию, в материковую часть. Сейчас в Крыму», — отметила она.

Ранее стало известно, что Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьёва.

Позднее СМИ рассказали подробности о свадьбе, в частности, о количестве гостей на торжестве и еде, которую подавали на мероприятии.

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