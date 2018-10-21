Источник: семь человек пострадали в результате ДТП в Удмуртии

Семь человек получили травмы в результате столкновения четырёх машин в Удмуртии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошёл на Гольяновском тракте.

«На Гольяновском тракте при повороте на дорогу к аэропорту столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, травмы получили семь человек», — сказал собеседник.

Отмечается, что на место происшествия прибыли экстренные службы.

Ранее издание «Утро.ру» передавало, что под Ярославлем в ДТП погиб один человек.