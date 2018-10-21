Стали известны причины ДТП с участием автобуса в Подмосковье
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что автобус, в котором в момент столкновения не было пассажиров, так как он был не на маршруте, выехал на встречную полосу.
«Водитель автобуса ПАЗ выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом «Ивеко», — пояснил собеседник.
По имеющимся данным, «Ивеко» следовал по маршруту №36 город Дмитров — село Рогачёво и перевозил 14 пассажиров.
Агентство, ссылаясь на пресс-службу МЧС России по Московской области, при этом также указывает, что авария произошла в результате бокового столкновения.
«Установлено, что произошло попутное боковое столкновение маршрутного такси с частным автобусом, в результате чего маршрутное такси перевернулось на бок», — подчёркивается в заявлении.
Ранее сообщалось, что при столкновении автобуса и маршрутки в Подмосковье погибли четыре человека.