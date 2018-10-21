Власти Керчи заявили о получении 20 пострадавшими выплат в связи с ЧП в колледже

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Администрация Керчи заявила, что 20 человек, пострадавших при трагедии в керченском колледже, получили выплаты в связи с произошедшим.
Власти Керчи заявили о получении 20 пострадавшими выплат в связи с ЧП в колледже
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

«20 пострадавших получили после трагедии выплаты по 500 тыс. рублей, работа по выплатам остальным ведётся», — указал представитель администрации.

Ранее стало известно, что общее число пострадавших в Керченском политехническом колледже достигло 73 человек.

Нападение на учащихся и работников учебного заведения произошло 17 октября. В результате ЧП погиб 21 человек.

Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала трагедию в колледже.

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