Власти Керчи заявили о получении 20 пострадавшими выплат в связи с ЧП в колледже
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
«20 пострадавших получили после трагедии выплаты по 500 тыс. рублей, работа по выплатам остальным ведётся», — указал представитель администрации.
Ранее стало известно, что общее число пострадавших в Керченском политехническом колледже достигло 73 человек.
Нападение на учащихся и работников учебного заведения произошло 17 октября. В результате ЧП погиб 21 человек.
Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала трагедию в колледже.