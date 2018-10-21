В Северной Осетии рассказали о ситуации с вредными выбросами после пожара на заводе

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Глава республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров заявил, что выбросов вредных веществ, влияющих на организм человека, после пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе зафиксировано не было.
В Северной Осетии рассказали о ситуации с вредными выбросами после пожара на заводе
  • © МЧС России

Об этом он рассказал ТАСС.

«Собирались Роспотребнадзор, Росприроднадзор: было небольшое превышение по CO2 вследствие пожара и задымлённости. Но никаких выбросов, которые могли бы влиять на здоровье человека, зафиксировано не было», — сказал он.

Как уточняет агентство, ранее в региональном управлении Росприроднадзора сообщили, что в некоторых районах города было зафиксировано превышение нормы по диоксиду углерода в 2—4 раза, что оценивается как незначительное, не представляющее угрозы для жизни и здоровья.

Ранее сообщалось, что пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе полностью потушен. В результате ЧП погиб пожарный, ещё двое пострадали.

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