Снос недостроенной Ховринской больницы начнётся в начале ноября
«В начале ноябре начнутся работы по сносу. На её месте будем строить дом, который в том числе пойдёт под реновацию, если жители из соседних районов захотят переехать в этот район», — заявил Хуснуллин.
По его словам, Ховринская больница — это крупнейший объект, который будет демонтирован в Москве за последние несколько лет.
Он также подчеркнул, что сотни тысяч кубометров железобетона необходимо не просто разобрать, а утилизировать, сделать вторичную переработку, разделить металл и бетон.