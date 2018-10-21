Снос недостроенной Ховринской больницы начнётся в начале ноября

Здание недостроенной Ховринской больницы планируют начать сносить в начале ноября. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.

«В начале ноябре начнутся работы по сносу. На её месте будем строить дом, который в том числе пойдёт под реновацию, если жители из соседних районов захотят переехать в этот район», — заявил Хуснуллин.

По его словам, Ховринская больница — это крупнейший объект, который будет демонтирован в Москве за последние несколько лет.

Он также подчеркнул, что сотни тысяч кубометров железобетона необходимо не просто разобрать, а утилизировать, сделать вторичную переработку, разделить металл и бетон.