Грузовик снёс прицепом переход на Горьковском шоссе в Подмосковье
«В районе 85-го километра Горьковского шоссе в 22:25 грузовой автомобиль Scania из-за непроизвольного поднятия прицепа снёс надземный пешеходный переход», — заявили в подмосковном ГУ МВД России.
Отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
В связи с происшествием на этом участке трассы было полностью перекрыто движение.
Объезд осуществляется через Павловский Посад и по трассе А-180.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке на объездной трассе Седанка — Патрокл самосвал снёс пешеходный мост: у грузовика самопроизвольно поднялся кузов, который задел виадук. При падении конструкция перекрыла две полосы дороги. В результате ДТП никто не пострадал.