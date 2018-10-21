Грузовик снёс прицепом переход на Горьковском шоссе в Подмосковье

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Грузовик снёс прицепом надземный пешеходный переход на 85-м километре Горьковского шоссе в Подмосковье. Об этом информирует ТАСС.

«В районе 85-го километра Горьковского шоссе в 22:25 грузовой автомобиль Scania из-за непроизвольного поднятия прицепа снёс надземный пешеходный переход», — заявили в подмосковном ГУ МВД России.

Отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

В связи с происшествием на этом участке трассы было полностью перекрыто движение.

Объезд осуществляется через Павловский Посад и по трассе А-180.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке на объездной трассе Седанка — Патрокл самосвал снёс пешеходный мост: у грузовика самопроизвольно поднялся кузов, который задел виадук. При падении конструкция перекрыла две полосы дороги. В результате ДТП никто не пострадал.

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