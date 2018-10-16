Во Владивостоке грузовик с поднятым кузовом снёс пешеходный мост

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Грузовой автомобиль с поднятым кузовом снёс пешеходный виадук на объездной трассе во Владивостоке. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

«У самосвала произошло самопроизвольное поднятие кузова, в результате чего он снёс пешеходный виадук (конструкция металлическая длиной около 40 метров), который при падении перекрыл две полосы участка дороги», — отметили в спасательном ведомстве. 

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. К месту инцидента направились экстренные службы и ремонтно-восстановительные бригады дорожных служб. 

Ранее стало известно, что в Амурской области водитель грузовика пострадал при обрушении двух пролётов виадука на железную дорогу.

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