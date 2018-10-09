Движение поездов на станции в Приамурье после обрушения моста частично восстановлено
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Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
«9 октября 2018 года в 18:30 по московскому времени открыт для движения поездов один из путей на станции Свободный Забайкальской железной дороги. По станции организован приоритетный пропуск пассажирских поездов», — говорится в тексте.
При этом отмечается, что работы по восстановлению движения на остальных путях станции продолжаются.
Ранее сообщалось, что в городе Свободном Амурской области водитель грузовика пострадал при обрушении двух пролётов виадука, которые упали на железную дорогу.
В тот момент под мостом проходил грузовой состав.