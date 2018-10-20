Сокольническую линию метро в ТиНАО планируют достроить до конца года

Основные работы по строительству нового участка Сокольнической линии метро в ТиНАО планируют завершить до конца 2018 года, сообщает m24.

Как заявил заммэра Москвы Марат Хуснуллин, работы идут «полным ходом».

Пассажирское движение по новому радиусу намерены запустить в первом квартале 2019 года. Будут открыты станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая», «Столбово».

Кроме того, Хуснуллин рассказал, что до конца года заработает участок Некрасовской ветки — отрезок от «Некрасовки» до «Косино», сообщают «Дни.ру».

«Мы не только интегрируем в сеть московского метро районы, не имеющие сегодня своих станций, но и уменьшим пассажиропоток на самой загруженной на сегодняшний день ветке — Таганско-Краснопресненской», — сказал заместитель мэра.

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