Сокольническую линию метро в ТиНАО планируют достроить до конца года
- РИА Новости
Как заявил заммэра Москвы Марат Хуснуллин, работы идут «полным ходом».
Пассажирское движение по новому радиусу намерены запустить в первом квартале 2019 года. Будут открыты станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая», «Столбово».
Кроме того, Хуснуллин рассказал, что до конца года заработает участок Некрасовской ветки — отрезок от «Некрасовки» до «Косино», сообщают «Дни.ру».
«Мы не только интегрируем в сеть московского метро районы, не имеющие сегодня своих станций, но и уменьшим пассажиропоток на самой загруженной на сегодняшний день ветке — Таганско-Краснопресненской», — сказал заместитель мэра.
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