Сокольническую линию метро в ТиНАО планируют достроить до конца года

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Основные работы по строительству нового участка Сокольнической линии метро в ТиНАО планируют завершить до конца 2018 года, сообщает m24.
Сокольническую линию метро в ТиНАО планируют достроить до конца года
  • РИА Новости

Как заявил заммэра Москвы Марат Хуснуллин, работы идут «полным ходом».

Пассажирское движение по новому радиусу намерены запустить в первом квартале 2019 года. Будут открыты станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая», «Столбово».

Кроме того, Хуснуллин рассказал, что до конца года заработает участок Некрасовской ветки — отрезок от «Некрасовки» до «Косино», сообщают «Дни.ру».

«Мы не только интегрируем в сеть московского метро районы, не имеющие сегодня своих станций, но и уменьшим пассажиропоток на самой загруженной на сегодняшний день ветке — Таганско-Краснопресненской», — сказал заместитель мэра.

Ранее в Москве рассказали о ходе строительства электродепо «Руднёво».

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