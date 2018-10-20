В районе крушения Л-39 обнаружены фрагменты тел двух лётчиков

Местонахождение фрагментов тел лётчиков самолёта Л-39, который разбился в Краснодарском крае, установлено. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

«По итогам поисковых работ 20 октября в районе крушения учебного самолёта Л-39 установлены места нахождения фрагментов тел обоих погибших лётчиков», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, в течение дня «осуществлялось извлечение найденных фрагментов из воды».

18 октября на Кубани при выполнении учебно-тренировочного полёта разбился учебный самолёт Л–39.

По данным Минобороны, в поисках лётчиков были задействованы более 200 человек, четыре вертолёта и два судна.