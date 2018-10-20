В Москве завели дела против 15 подозреваемых в мошенничестве при купле-продаже автомобилей

Короткая ссылка
В Москве завели уголовные дела в отношении 15 человек по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества», сообщает m24 со ссылкой на МВД России.
В Москве завели дела против 15 подозреваемых в мошенничестве при купле-продаже автомобилей
  • РИА Новости

Подозреваемые заключали с потерпевшими договоры купли-продажи автомобилей, где прописывалась определённая стоимость, а затем требовали необоснованную доплату.

Сначала было возбуждено дело по статье «Мошенничество». Затем ещё 45 дел по этой же статье были объединены в одно производство.

В автосалонах прошли обыски. Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, изъяты автомобили, мобильные телефоны, компьютеры, деньги, сим-карты, договоры.

Восемь человек заключены под стражу, ещё пятеро отправлены под домашний арест.

Двое граждан, в том числе предполагаемый организатор сообщества, объявлены в розыск.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Кемеровской области пресекли деятельность организованной преступной группировки, занимавшейся кражей автомобильных запчастей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить