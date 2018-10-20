В Москве завели дела против 15 подозреваемых в мошенничестве при купле-продаже автомобилей
- РИА Новости
Подозреваемые заключали с потерпевшими договоры купли-продажи автомобилей, где прописывалась определённая стоимость, а затем требовали необоснованную доплату.
Сначала было возбуждено дело по статье «Мошенничество». Затем ещё 45 дел по этой же статье были объединены в одно производство.
В автосалонах прошли обыски. Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, изъяты автомобили, мобильные телефоны, компьютеры, деньги, сим-карты, договоры.
Восемь человек заключены под стражу, ещё пятеро отправлены под домашний арест.
Двое граждан, в том числе предполагаемый организатор сообщества, объявлены в розыск.
Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Кемеровской области пресекли деятельность организованной преступной группировки, занимавшейся кражей автомобильных запчастей.