В Москве завели дела против 15 подозреваемых в мошенничестве при купле-продаже автомобилей

В Москве завели уголовные дела в отношении 15 человек по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества», сообщает m24 со ссылкой на МВД России.

Подозреваемые заключали с потерпевшими договоры купли-продажи автомобилей, где прописывалась определённая стоимость, а затем требовали необоснованную доплату.

Сначала было возбуждено дело по статье «Мошенничество». Затем ещё 45 дел по этой же статье были объединены в одно производство.

В автосалонах прошли обыски. Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, изъяты автомобили, мобильные телефоны, компьютеры, деньги, сим-карты, договоры.

Восемь человек заключены под стражу, ещё пятеро отправлены под домашний арест.

Двое граждан, в том числе предполагаемый организатор сообщества, объявлены в розыск.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Кемеровской области пресекли деятельность организованной преступной группировки, занимавшейся кражей автомобильных запчастей.