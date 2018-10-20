Глава отдела кадров ГИБДД задержан за заправку машины за госсчёт
- РИА Новости
Как заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел, сотрудник ведомства злоупотреблял должностными полномочиями, осуществляя «заправку личного автомобиля по топливной карте, закреплённой за служебным транспортным средством».
«Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 и ч. 1 ст. 285 УК России», — говорится в сообщении.
Суд, как подчёркивается, постановил отправить его под домашний арест. Также организована проверка.
В МВД указали на то, что если вина сотрудника подтвердится, то его уволят из органов внутренних дел.
В январе суд арестовал подозреваемого в мошенничестве главу УГИБДД по Кировской области.