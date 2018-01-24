Суд арестовал подозреваемого в мошенничестве главу УГИБДД по Кировской области
«Первомайский районный суд Кирова избрал главе УГИБДД меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — приводит РИА Новости его слова.
22 января стало известно о задержании Александра Плотникова по подозрению в мошенничестве при реализации грузовиков «КамАЗ».
Плотников подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере», «Создание преступного сообщества и участие в нём» и «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».