Суд арестовал подозреваемого в мошенничестве главу УГИБДД по Кировской области

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Первомайский районный суд Кирова арестовал главу УГИБДД по Кировской области Александра Плотникова, который подозревается в мошенничестве. Об этом заявил помощник прокурора по региону Денис Сухомлин.

«Первомайский районный суд Кирова избрал главе УГИБДД меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — приводит РИА Новости его слова.

22 января стало известно о задержании Александра Плотникова по подозрению в мошенничестве при реализации грузовиков «КамАЗ». 

Плотников подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере», «Создание преступного сообщества и участие в нём» и «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

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