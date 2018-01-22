Глава кировского УГИБДД задержан по делу о мошенничестве

Глава УГИБДД по Кировской области Александр Плотников задержан по подозрению в мошенничестве при реализации грузовиков «КамАЗ». Об этом заявили в пресс-службе СК по региону.

Отмечается, что Плотников задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере», «Создание преступного сообщества и участие в нём» и «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

«По версии следствия, в период до 1 января 2014 года директор ООО «ТД «Авто», основным видом деятельности которого является оптовая торговля автомобилями, создал преступное сообщество, в состав которой вошли директор, коммерческий директор ООО «Ренбизнесавто», а также лица из числа сотрудников УГИБДД УМВД России по Кировской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что с 1 января 2014 года по 2 октября 2017 года вышеуказанные лица приобрели 279 сборочных комплектов деталей транспортных средств на базе шасси «КамАЗ», соответствующих второму экологическому классу, реализация которых «с целью эксплуатации на внутреннем рынке России запрещена».

«После чего сфальсифицировали паспорта транспортных средств, внеся в них недостоверные сведения об их соответствии четвёртому экологическому классу, и, не уплатив утилизационный сбор, незаконно обеспечили их государственную регистрацию в МРЭО ГИБДД УМВД России по Кировской области», — отметили в СК.

По данным следствия, все 279 «КамАЗов» «незаконно были реализованы покупателям». Причинённый ущерб оценивается в 837 млн рублей.