Попавшие в двигатель самолёта птицы помешали ему вылететь из Омска
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксану Горбунову.
Отмечается, что лайнер должен был доставить пассажиров в Москву.
«На взлёте при рулении в двигатель попали две куропатки. От земли самолёт не отрывался. Пострадавших нет», — сказала она.
Как указала Горбунова, на борту находились 157 пассажиров и 7 членов экипажа.
Отмечается, что из Екатеринбурга в Омск должен вылететь резервный борт.
Ранее сообщалось, что летевший в Хабаровск самолёт вернулся во Владивосток из-за тумана.