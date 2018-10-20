Попавшие в двигатель самолёта птицы помешали ему вылететь из Омска

В Омске куропатки попали в двигатель самолёта Airbus А320 во время руления при взлёте, в результате чего вылет рейса был отложен.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксану Горбунову.

Отмечается, что лайнер должен был доставить пассажиров в Москву.

«На взлёте при рулении в двигатель попали две куропатки. От земли самолёт не отрывался. Пострадавших нет», — сказала она.

Как указала Горбунова, на борту находились 157 пассажиров и 7 членов экипажа.

Отмечается, что из Екатеринбурга в Омск должен вылететь резервный борт.

Ранее сообщалось, что летевший в Хабаровск самолёт вернулся во Владивосток из-за тумана.