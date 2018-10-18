Летевший в Хабаровск самолёт вернулся во Владивосток из-за тумана

Самолёт, совершавший рейс Владивосток — Хабаровск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета в связи с сильным туманом. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Хабаровска.

«Рейс 5600 должен был в 9:10 местного времени совершить посадку, но из-за тумана и ограниченной видимости в аэропорту Хабаровска экипаж принял решение вернуться во Владивосток», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Уфы благополучно приземлился самолёт Airbus A-321 с неисправной гидравлической системой шасси, выполнявший рейс из Анталии.

В сентябре URA.RU передавало, что три самолёта сели в Екатеринбурге вместо Перми из-за непогоды.