В Уфе сел летевший из Турции самолёт с неисправным шасси

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В аэропорту Уфы благополучно приземлился самолёт Airbus A-321 с неисправной гидравлической системой шасси, выполнявший рейс из Анталии.
В Уфе сел летевший из Турции самолёт с неисправным шасси
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС Башкирии.

«Посадка прошла согласно расписанию, в штатном режиме. Пострадавших нет», — заявили в МЧС.

Как сообщила представитель аэропорта Уфы Татьяна Ризван, на борту находились 227 пассажиров.

«В 09:46 мск борт произвёл посадку благополучно и был отбуксирован на место стоянки. Пассажиры высажены из воздушного судна в обычном порядке», — заявила пресс-секретарь.

В сентябре URA.RU сообщало, что три самолёта сели в Екатеринбурге вместо Перми из-за непогоды.

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