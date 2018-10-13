В Уфе сел летевший из Турции самолёт с неисправным шасси
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС Башкирии.
«Посадка прошла согласно расписанию, в штатном режиме. Пострадавших нет», — заявили в МЧС.
Как сообщила представитель аэропорта Уфы Татьяна Ризван, на борту находились 227 пассажиров.
«В 09:46 мск борт произвёл посадку благополучно и был отбуксирован на место стоянки. Пассажиры высажены из воздушного судна в обычном порядке», — заявила пресс-секретарь.
В сентябре URA.RU сообщало, что три самолёта сели в Екатеринбурге вместо Перми из-за непогоды.