Самолёт вынужденно сел в Сургуте из-за недомогания пассажира

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Пассажирский самолёт совершил экстренную посадку в Сургуте из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили в аэропорту города.
Самолёт вынужденно сел в Сургуте из-за недомогания пассажира
  • © Leonid Faerberg
  • globallookpress.com

«Самолёт авиакомпании Nordwind Airlines, летевший рейсом N4 211 Москва — Якутск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сургута из-за плохого самочувствия пассажира. На борту находились 110 пассажиров и шесть членов экипажа», — говорится в сообщении аэропорта в Facebook.

Борт ожидала бригада скорой медицинской помощи. Пассажир госпитализирован.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее портал Nation News передавал, что в Санкт-Петербурге совершил экстренную посадку самолёт, выполнявший рейс из Шанхая в Хельсинки.

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