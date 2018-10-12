Самолёт вынужденно сел в Сургуте из-за недомогания пассажира

Пассажирский самолёт совершил экстренную посадку в Сургуте из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили в аэропорту города.

«Самолёт авиакомпании Nordwind Airlines, летевший рейсом N4 211 Москва — Якутск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сургута из-за плохого самочувствия пассажира. На борту находились 110 пассажиров и шесть членов экипажа», — говорится в сообщении аэропорта в Facebook.

Борт ожидала бригада скорой медицинской помощи. Пассажир госпитализирован.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее портал Nation News передавал, что в Санкт-Петербурге совершил экстренную посадку самолёт, выполнявший рейс из Шанхая в Хельсинки.