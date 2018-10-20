В Адыгее закрыли частный детсад из-за нарушений

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В Тахтамукайском районе Адыгеи закрыли частный детский сад «Счастливый малыш», сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.
В Адыгее закрыли частный детсад из-за нарушений
  • РИА Новости

В результате проверки были обнаружены нарушения, в том числе касавшиеся санитарного состояния помещений и противопожарной безопасности.

Тахтамукайский районный суд запретил индивидуальному предпринимателю оказывать платные услуги дополнительного образования детей.

Запрет действителен до оформления соответствующей лицензии. Предприниматель подавал апелляцию, но Верховный суд Адыгеи оставил её без удовлетворения.

Вердикт вступил в силу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области организовали проверку из-за травмирования ребёнка в детсаду.

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