Водитель лесовоза получил более шести лет тюрьмы из-за ДТП в Марий Эл
- РИА Новости
Как отмечается, доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора водителю лесовоза Ринату Маматову и Руслану Мусаеву, «выпустившему на линию транспортное средство с неисправностями».
«Маматову назначено наказание в виде шести лет пяти месяцев лишения свободы… Руслану Мусаеву — в виде шести лет, девяти месяцев лишения свободы», — приводит РИА Новости сообщение.
Маматов также лишён права управления транспортными средствами на три года, Мусаев — права заниматься деятельностью в сфере грузоперевозок сроком на три года.
Ранее СК России предъявил обвинение водителю лесовоза по факту ДТП в Марий Эл.
ДТП произошло на автодороге Йошкар-Ола — Козьмодемьянск вечером 16 ноября. В результате аварии погибли 15 человек.