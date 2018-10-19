Водитель лесовоза получил более шести лет тюрьмы из-за ДТП в Марий Эл

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Водитель лесовоза, признанный виновным в деле о ДТП с 15 погибшими в Марий Эл, получил шесть лет и пять месяцев лишения свободы, заявили в пресс-службе СК России.
Водитель лесовоза получил более шести лет тюрьмы из-за ДТП в Марий Эл
  • РИА Новости

Как отмечается, доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора водителю лесовоза Ринату Маматову и Руслану Мусаеву, «выпустившему на линию транспортное средство с неисправностями».

«Маматову назначено наказание в виде шести лет пяти месяцев лишения свободы… Руслану Мусаеву — в виде шести лет, девяти месяцев лишения свободы», — приводит РИА Новости сообщение.

Маматов также лишён права управления транспортными средствами на три года, Мусаев — права заниматься деятельностью в сфере грузоперевозок сроком на три года.

Ранее СК России предъявил обвинение водителю лесовоза по факту ДТП в Марий Эл. 

ДТП произошло на автодороге Йошкар-Ола — Козьмодемьянск вечером 16 ноября. В результате аварии погибли 15 человек.

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