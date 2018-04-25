СК предъявил обвинение водителю лесовоза из-за ДТП с 15 погибшими в Марий Эл 

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Следователи предъявили обвинение водителю лесовоза по факту ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Марий Эл, в результате которого погибли 15 человек. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
СК предъявил обвинение водителю лесовоза из-за ДТП с 15 погибшими в Марий Эл 
  • РИА Новости

Отмечается, что Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела. 

«Обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 5 ст. 264 УК России) предъявлено водителю лесовоза Ринату Маматову. Также к уголовной ответственности привлечён владелец лесовоза Руслан Мусаев, выпустивший на линию транспортное средство с неисправностями (ст. 263.1 УК России)», — заявили в ведомстве. 

Оба обвиняемых заключены под стражу. 

По версии следствия, на лесовозе использовались шины с недопустимым уровнем износа протектора, а также были неисправны тормозная система и тягово-сцепное устройство. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее стало известно, что по делу о ДТП в Марий Эл были задержаны два человека. 

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