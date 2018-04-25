СК предъявил обвинение водителю лесовоза из-за ДТП с 15 погибшими в Марий Эл
- РИА Новости
Отмечается, что Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела.
«Обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 5 ст. 264 УК России) предъявлено водителю лесовоза Ринату Маматову. Также к уголовной ответственности привлечён владелец лесовоза Руслан Мусаев, выпустивший на линию транспортное средство с неисправностями (ст. 263.1 УК России)», — заявили в ведомстве.
Оба обвиняемых заключены под стражу.
По версии следствия, на лесовозе использовались шины с недопустимым уровнем износа протектора, а также были неисправны тормозная система и тягово-сцепное устройство.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее стало известно, что по делу о ДТП в Марий Эл были задержаны два человека.