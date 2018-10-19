В Хабаровском крае перед судом предстанут 14 обвиняемых в незаконной организации азартных игр

В Хабаровском крае завершилось расследование уголовного дела о незаконной организации азартных игр. Перед судом предстанут 14 человек. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на региональное СУ СК России.

Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.

«Нелегальный бизнес организовал 40-летний мужчина и его 28-летняя супруга», — заявил сотрудник ведомства Илья Гудков.

По его словам, было арендовано шесть помещений в разных районах Хабаровска, там оборудовали системы видеонаблюдения и установили игровые автоматы. Охрану обеспечивала собственная служба безопасности.

Сеть подпольных игровых залов была ликвидирована в апреле 2018 года. Задержаны организаторы, администраторы, охранники.

«При обысках в квартирах подозреваемых и игровых залах изъято более 11,5 млн рублей наличными, $1 тыс., бухгалтерские документы и компьютеры», — уточнил Гудков.

Он добавил, что все фигуранты дела дали признательные показания и раскаялись.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в республике пресекли деятельность сети подпольных казино.