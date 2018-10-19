В Хабаровском крае перед судом предстанут 14 обвиняемых в незаконной организации азартных игр

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В Хабаровском крае завершилось расследование уголовного дела о незаконной организации азартных игр. Перед судом предстанут 14 человек. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на региональное СУ СК России.
В Хабаровском крае перед судом предстанут 14 обвиняемых в незаконной организации азартных игр
  • ©pixabay.com

Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.

«Нелегальный бизнес организовал 40-летний мужчина и его 28-летняя супруга», — заявил сотрудник ведомства Илья Гудков.

По его словам, было арендовано шесть помещений в разных районах Хабаровска, там оборудовали системы видеонаблюдения и установили игровые автоматы. Охрану обеспечивала собственная служба безопасности.

Сеть подпольных игровых залов была ликвидирована в апреле 2018 года. Задержаны организаторы, администраторы, охранники.

«При обысках в квартирах подозреваемых и игровых залах изъято более 11,5 млн рублей наличными, $1 тыс., бухгалтерские документы и компьютеры», — уточнил Гудков.

Он добавил, что все фигуранты дела дали признательные показания и раскаялись.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в республике пресекли деятельность сети подпольных казино.

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