В Хабаровском крае перед судом предстанут 14 обвиняемых в незаконной организации азартных игр
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Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.
«Нелегальный бизнес организовал 40-летний мужчина и его 28-летняя супруга», — заявил сотрудник ведомства Илья Гудков.
По его словам, было арендовано шесть помещений в разных районах Хабаровска, там оборудовали системы видеонаблюдения и установили игровые автоматы. Охрану обеспечивала собственная служба безопасности.
Сеть подпольных игровых залов была ликвидирована в апреле 2018 года. Задержаны организаторы, администраторы, охранники.
«При обысках в квартирах подозреваемых и игровых залах изъято более 11,5 млн рублей наличными, $1 тыс., бухгалтерские документы и компьютеры», — уточнил Гудков.
Он добавил, что все фигуранты дела дали признательные показания и раскаялись.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в республике пресекли деятельность сети подпольных казино.