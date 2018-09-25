В Удмуртии пресекли деятельность сети подпольных казино
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По имеющимся данным, в 2013 году житель Воткинска создал преступную группу. Она организовывала азартные игры в разных населённых пунктах. Доход составил 21 млн рублей. Часть вырученных средств организатор инвестировал в легальный бизнес.
Против семи участников группы заведено уголовное дело, которое уже направлено в суд. На имущество обвиняемых наложили арест.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области завершили расследование дела об организации подпольного казино.