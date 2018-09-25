В Удмуртии пресекли деятельность сети подпольных казино

Короткая ссылка
В Удмуртии пресекли деятельность сети подпольных казино из 11 игровых клубов.
В Удмуртии пресекли деятельность сети подпольных казино
  • ©pixabay.com

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По имеющимся данным, в 2013 году житель Воткинска создал преступную группу. Она организовывала азартные игры в разных населённых пунктах. Доход составил 21 млн рублей. Часть вырученных средств организатор инвестировал в легальный бизнес.

Против семи участников группы заведено уголовное дело, которое уже направлено в суд. На имущество обвиняемых наложили арест.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области завершили расследование дела об организации подпольного казино.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить