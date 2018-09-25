В Удмуртии пресекли деятельность сети подпольных казино из 11 игровых клубов.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По имеющимся данным, в 2013 году житель Воткинска создал преступную группу. Она организовывала азартные игры в разных населённых пунктах. Доход составил 21 млн рублей. Часть вырученных средств организатор инвестировал в легальный бизнес.

Против семи участников группы заведено уголовное дело, которое уже направлено в суд. На имущество обвиняемых наложили арест.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области завершили расследование дела об организации подпольного казино.