В Оренбургской области завершили расследование дела об организации подпольного казино
- РИА Новости
Перед судом предстанут 12 фигурантов.
По версии следствия, в 2016 году один из обвиняемых — организатор преступной группы — приобрёл три игровых автомата, четыре покерных стола, рулетку и сопутствующее оборудование. Подпольное казино разместили в арендованном нежилом помещении.
Сообщники фигуранта выполняли функции крупье, официантов, охранников и администраторов. Заведение работало с ноября 2016 по август 2017 года.
«Обвиняемые свою вину признали полностью, рассказали об обстоятельствах совершённых ими преступлений», — уточнили в ведомстве.
Там отметили, что преступление выявлено в результате совместных мероприятий с УМВД России по Оренбургской области.
Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.
Ранее Nation News сообщало, что в Самаре возбудили уголовное дело по факту ведения подпольного игорного бизнеса.