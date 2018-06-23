В Оренбургской области завершили расследование дела об организации подпольного казино

Сотрудники СУ СК России по Оренбургской области завершили расследование уголовного дела об организации подпольного казино в столице региона, сообщает RIA56.

Перед судом предстанут 12 фигурантов.

По версии следствия, в 2016 году один из обвиняемых — организатор преступной группы — приобрёл три игровых автомата, четыре покерных стола, рулетку и сопутствующее оборудование. Подпольное казино разместили в арендованном нежилом помещении.

Сообщники фигуранта выполняли функции крупье, официантов, охранников и администраторов. Заведение работало с ноября 2016 по август 2017 года.

«Обвиняемые свою вину признали полностью, рассказали об обстоятельствах совершённых ими преступлений», — уточнили в ведомстве.

Там отметили, что преступление выявлено в результате совместных мероприятий с УМВД России по Оренбургской области.

Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Nation News сообщало, что в Самаре возбудили уголовное дело по факту ведения подпольного игорного бизнеса.