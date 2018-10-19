Ижевск намерен бороться за звание столицы Тотального диктанта

Ижевск намерен вновь побороться за звание столицы Тотального диктанта, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на организаторов акции.

В 2018 году столицей был выбран Владивосток. Ижевск входил в число участников, но не прошёл отбор.

На этот раз в список претендентов также попали Пенза, Ростов-на-Дону, Саратов, Омск, Казань, Ставрополь, Пермь, Екатеринбург, Москва, Краснодар, Вологда, Уфа, а также Таллин (Эстония).

Голосование будет проходить с 29 октября по 19 ноября. Затем станет известна пятёрка лидеров. Победителя определят члены жюри 2 февраля.

Тотальный диктант запланирован на 13 апреля 2019 года.

Ранее «Ридус» сообщал, что названы самые нелепые и смешные ошибки Тотального диктанта.