Названы самые нелепые и смешные ошибки Тотального диктанта

Короткая ссылка
Стали известны самые нелепые и смешные ошибки Тотального диктанта, сообщает «Ридус».

Их объединили в рассказ, который опубликовала в Facebook председатель экспертной комиссии Светлана Друговейко-Должанская.

Например, вместо фразы «у подножия величественной кирхи» некоторые участники написали «у подножия могущественной кильки», а вместо «рябиновых кустов» в тексте появились «любимые уста».

Кроме того, фраза «тот, запыхавшийся от быстрой ходьбы» превратилась во фразу «кот, задыхавшийся от быстрой судьбы», «плохо проваренная клецка» стала «плохо переваренной селёдкой», «заикание» — «зашкаливанием».

Ранее Nation News сообщало, что названы наиболее частые ошибки москвичей в Тотальном диктанте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных