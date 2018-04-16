Названы наиболее частые ошибки москвичей в Тотальном диктанте

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Стали известны наиболее частые ошибки москвичей, принимавших участие в акции «Тотальный диктант» в 2018 году. Об этом сообщает Nation News.

Как заявила координатор акции Мария Ровинская, чаще всего в столице ошибались при написании слов «чересчур», «палисадник» и «струганый».

Тотальный диктант состоялся 14 апреля. Его проводили не только в России, но и в странах Европы, Северной Америки, Азии, Африки, Южной Америки, Океании, а также в Австралии.

Ранее сообщалось, что в акции приняли участие более 227 тыс. человек.

Также ФАН передавало, что певец Дима Билан и актёр Виктор Сухоруков стали чтецами Тотального диктанта в Таллине.

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