Названы наиболее частые ошибки москвичей в Тотальном диктанте
Как заявила координатор акции Мария Ровинская, чаще всего в столице ошибались при написании слов «чересчур», «палисадник» и «струганый».
Тотальный диктант состоялся 14 апреля. Его проводили не только в России, но и в странах Европы, Северной Америки, Азии, Африки, Южной Америки, Океании, а также в Австралии.
Ранее сообщалось, что в акции приняли участие более 227 тыс. человек.
Также ФАН передавало, что певец Дима Билан и актёр Виктор Сухоруков стали чтецами Тотального диктанта в Таллине.