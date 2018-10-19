В Ижевске ограничат движение 20 октября из-за антитеррористических учений
- РИА Новости
Мероприятия будут проходить с 9:00 до 14:00 в Октябрьском районе вблизи здания администрации.
В связи с этим с 8:50 до 14:00 ограничат движение по улице Щорса на участке от переулка Северный до переулка Раздельный: по Раздельному на участке от улицы Пушкинской до улицы Щорса, по Северному на участке от Пушкинской до Щорса.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области спасатели провели учения, посвящённые отработке ликвидации чрезвычайной ситуации.