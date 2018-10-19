Полицейский насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в КБР
- РИА Новости
«Согласно материалам проверки, 17 октября 2018 года, примерно в 16:05, оперуполномоченный ЦПЭ МВД по КБР, управляя служебной автомашиной марки ВАЗ-217030, двигался по ул. Баксанское шоссе в городе Чегем и допустил наезд на пешехода 1936 года рождения, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу», — говорится в сообщении СК.
Пешеход скончался в медицинском учреждении.
Как ответили в МВД, признаков алкогольного опьянения у водителя не выявлено.
Ранее в Москве внедорожник сбил трёх человек на пешеходном переходе.