Полицейский насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в КБР

В Кабардино-Балкарии сотрудник полиции на служебной машине насмерть сбил пожилого мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу. По данному факту Следственный комитет начал проверку.

«Согласно материалам проверки, 17 октября 2018 года, примерно в 16:05, оперуполномоченный ЦПЭ МВД по КБР, управляя служебной автомашиной марки ВАЗ-217030, двигался по ул. Баксанское шоссе в городе Чегем и допустил наезд на пешехода 1936 года рождения, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу», — говорится в сообщении СК.

Пешеход скончался в медицинском учреждении.

Как ответили в МВД, признаков алкогольного опьянения у водителя не выявлено.

Ранее в Москве внедорожник сбил трёх человек на пешеходном переходе.