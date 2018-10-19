Правительство ХМАО начало заседание с минуты молчания в память о жертвах в Керчи
- РИА Новости
К членам кабмина обратилась губернатор Наталья Комарова.
«Прежде чем мы приступим к плановой повестке, верну нас всех к событиям, которыми мы живём всей страной уже несколько дней, — это трагические убийства детей, преподавателей, работников образовательной организации в Керчи», — заявила она.
По её словам, в ХМАО уже начались масштабные проверки соблюдения требований безопасности.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре появилось место памяти жертв трагедии в Керчи.