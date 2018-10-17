В Краснодаре появилось место памяти жертв трагедии в Керчи

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В Краснодаре появилось место памяти жертв трагедии в колледже в Керчи, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
В Краснодаре появилось место памяти жертв трагедии в Керчи
  • РИА Новости

Возложить цветы и почтить память погибших можно в начале улицы Красной, у Поклонного креста.

Глава Краснодара Евгений Первышов выразил соболезнования мэру Керчи Сергею Бороздину, родным и близким жертв и всем жителям города-героя.

Мемориал появился и в Ленинском саду Казани, передаёт «Реальное время» со ссылкой на мэрию.

Горожане оставляют цветы, свечи, плакаты.

Ранее студент Семён Гаврилов рассказал подробности произошедшего в колледже в Керчи.

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