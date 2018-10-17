Студент рассказал подробности произошедшего в колледже в Керчи

Студент Семён Гаврилов в беседе с kp.ru рассказал подробности произошедшего в колледже в Керчи.

«Я, если честно, ночью почти не спал, поэтому в конце пары уснул. Это меня и спасло», — заявил он.

По словам Гаврилова, он проснулся от грохота.

«Выглянул из кабинета, а там ходит парень с ружьём и расстреливает всех. Тогда я закрылся — в надежде, что он меня не услышит. Через десять минут приехали полицейские с автоматами», — рассказывает студент.

Он не знает, что произошло со стрелком.

В свою очередь, студентка Валерия в беседе с ФАН сказала, что сначала что-то взорвалось внизу.

«Потом рванул, я так поняла, центральный вход. А потом на втором этаже я услышала выстрелы — там людей расстреливали», — сообщила она.

Вместе с другими Валерия, по её словам, побежала в кабинет, чтобы там закрыться.

Ранее сообщалось, что более 200 военных направлены в Керчь на место взрыва в колледже.